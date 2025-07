Homem é encontrado morto em casa com pés e mãos amarrados em Passo Fundo

Um homem foi encontrado morto na noite de sexta-feira (18) no interior de uma casa na Rua General Ladário Pereira Telles, no bairro Integração, em Passo Fundo.

Conforme a Brigada Militar, o corpo da vítima estava em avançado estado de decomposição , com pés e mãos amarrados atrás do corpo.

O cadáver foi localizado por um vizinho, que acessou o pátio após sentir um forte odor vindo da residência. No local, ele acionou a polícia.

O imóvel foi isolado para o trabalho do Instituto-Geral de Perícias e da Polícia Civil. A causa da morte e a identidade da vítima não puderam ser confirmadas em razão do estado do cadáver.