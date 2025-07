Familiares voltam à escola que foi alvo de ataque em Estação para buscar pertences dos alunos

Fechada desde terça-feira (8) com cadeados e laços pretos em sinal de luto, a Escola Municipal Maria Nascimento Giacomazzi, em Estação, no norte do Estado, reabriu as portas na manhã desta quinta (10).

Os pais e responsáveis pelos alunos puderam acessar o local pela primeira vez depois do ataque do adolescente que causou a morte de Vitor André Kungel Gambirazi, 9 anos, e feriu ao menos outras três pessoas. Na quarta (9), professores já haviam entrado na instituição.

A entrada silenciosa ocorre aos poucos, conforme os familiares chegam para buscar mochilas e materiais abandonados pelas crianças durante o momento de pânico. Na manhã do atentado, os alunos fugiram da violência pela mesma porta que agora leva cartazes e flores.

— Olhar todas as mochilinhas, uma do lado da outra, isso machuca. A gente se coloca no lugar daquela mãe que pode até vir buscar a mochila, mas o filhinho dela não está mais em casa — relata a empresária Bruna Spadari, que buscou a mochila de super-herói do filho nesta quinta.

Cartazes de protesto pedem por segurança em frente à escola. Luiz Otavio Calderan / Agencia RBS

As aulas estão suspensas no município e ainda não têm data de retorno. O Ministério da Educação enviou à cidade psicólogos do Núcleo de Resposta e Reconstrução de Comunidades Escolares, especializados em situações de crise e violência extrema.

Além destes profissionais, servidores do governo estadual também estão no município para prestar suporte aos pais, professores e estudantes.

Investigação segue

Professores retornaram nesta quarta-feira na escola. Jefferson Botega / Agencia RBS

A Polícia Civil ainda tenta desvendar o que pode ter motivado o ataque do adolescente à escola. Parte das respostas pode estar nos aparelhos eletrônicos do autor, que passam por perícia no Departamento de Informática da Polícia Civil, em Porto Alegre.

Elementos como uma possível premeditação e coautoria são apurados pela investigação. Além disso, a polícia segue ouvindo testemunhas e analisa imagens de câmeras de segurança dos corredores da escola.

A principal hipótese, até o momento, é que o agressor tenha agido sozinho. Em depoimento à polícia, ele não demonstrou arrependimento nem tem consciência do que fez, disse o delegado José Roberto Lukaszewigz, da 11ª Região Policial de Erechim, que interrogou o agressor horas depois do crime.

Segundo o delegado, o adolescente assumiu a autoria dos fatos. A Justiça determinou a internação provisória do adolescente por 45 dias. O caso tramita em segredo de Justiça por envolver crianças e adolescentes. Nesse período, ele deve passar por julgamento. Dependendo da decisão, o tempo de internação pode chegar a três anos.

Segundo Lukaszewigz, o adolescente entrou na escola com um facão e uma faca de uso doméstico na mochila. Além da criança que morreu e dos três feridos, há pelo menos outros quatro alunos que se feriram em meio ao ataque.

Até o momento, porém, não está claro se os ferimentos foram efetuados pelo agressor ou pelo tumulto causado em meio à tentativa de sair do local. Essa confirmação virá através de perícia, assim como a conclusão do que for encontrado no celular do adolescente.

Vaso de flores colocado em frente ao colégio. Jefferson Botega / Agencia RBS

Uma menina que ficou ferida durante o ataque segue internada no Hospital de Terezinha, em Erechim. Ela teve traumatismo cranioencefálico e passou por cirurgia. O último boletim médico, divulgado às 15h de quarta-feira (9), informou que ela encontra-se internada na pediatria, em estado estável e sob cuidados da equipe.