Ex-coordenador do Procon de Passo Fundo é indiciado por apropriação de valores de idosos que buscavam atendimento

Peculato ocorreu durante atendimentos dentro do Procon de Passo Fundo.

A Polícia Civil indiciou o ex-coordenador do Procon de Passo Fundo , William Rangel, por peculato, crime contra a administração pública caracterizado pela apropriação de valores . Ele teria feito, pelo menos, sete vítimas entre fevereiro e abril deste ano.

Conforme a investigação, o então funcionário do Procon recebia idosos que reclamavam de valores descontados de suas contas bancárias e outros problemas. Rangel pedia o aparelho celular da vítima e fazia empréstimos e transferências bancárias para contas de terceiros.

Em um dos casos, o ex-coordenador foi até a casa de uma das vítimas para ter acesso a senha do banco. Após perceberem as movimentações, os idosos procuraram a Polícia Civil.

Os fatos foram investigados pelo Cartório do Idoso da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente. De acordo com o delegado Mario Pezzi, foram remetidos ao judiciário sete inquéritos.

Ao longo da investigação, Rangel prestou depoimento e confessou ter feito as transferências indevidas. As ações teriam ocorrido por conta do vício em jogos que se transformou em dívidas.