Escritório de advocacia de Passo Fundo é suspeito de integrar organização que aplicava golpes em idosos

Uma operação do Ministério Público de Santa Catarina , realizada na terça-feira (22), prendeu 13 pessoas — dentre elas seis advogados — e cumpriu 35 mandados de busca e apreensão no Rio Grande do Sul e em outros quatro estados: Santa Catarina, Ceará, Bahia e Alagoas.

A ação, do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), é um desdobramento de uma investigação que apura a prática de estelionato contra idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade . O grupo também é acusado dos crimes de lavagem de dinheiro e patrocínio infiel — quando um advogado trai a confiança do cliente.

Como funcionava o esquema

De acordo com o MP, os contratos eram assinados no nome das empresas Ativa Precatórios, com sede na cidade de Pinhalzinho (SC), e a BrasilMais Precatórios, localizada em Fortaleza, no Ceará. Porém, os acordos eram expedidos em nome do escritório de advocacia do suspeito de chefiar o grupo.