Depois do ataque: como vai ser a operação do MEC com as escolas de Estação

Iniciativa busca oferecer suporte psicossocial. Jefferson Botega / Agencia RBS

Depois do ataque a escola de Estação, no norte gaúcho, o governo federal enviou psicólogos do Ministério da Educação (MEC) para prestar suporte e acolhimento aos estudantes, profissionais e familiares afetados pela tragédia.

Ao todo, serão quatro especialistas do Núcleo de Resposta e Reconstrução de Comunidades Escolares em atuação. Desde quinta-feira (10), a primeira psicóloga a chegar na cidade já começou o trabalho à noite. A chegada dos demais é esperada para esta sexta-feira (11) e, no mais tardar, ao longo do fim de semana.

Conforme o MEC, trata-se de grupo criado no início de 2025 para apoiar escolas vítimas de violência. A iniciativa busca oferecer suporte psicossocial e desenvolver ações de prevenção, respostas imediatas e estratégias de reconstrução para comunidades escolares afetadas por episódios de violência extrema.

Segundo a secretária municipal de Educação de Estação, Marcele Anversa Lima, o atendimento acontece em etapas, começando pelos funcionários de todas as escolas, em especial a Escola Maria Nascimento Giacomazzi.

— Primeiro tem uma conversa com funcionários da escola, quando teremos atividades de como será a retomada das aulas e como os funcionários vão ser o apoio das famílias e alunos — explica.

Depois disso, o acolhimento deve se estender aos estudantes e familiares afetados. Na próxima segunda-feira (14) as aulas serão retomadas em quatro escolas de Estação. Já o retorno na instituição alvo do ataque terá procedimento especial de reinício das atividades, ainda sem data.

Ainda não previsão para a retomada das aulas na Escola Maria Nascimento Giacomazzi, em Estação. Jefferson Botega / Agencia RBS

Frentes de atuação

O trabalho visa fortalecer a resiliência da comunidade escolar, mitigar impactos de ataques violentos e garantir retorno seguro e às atividades. O grupo atuará em três frentes:

Prevenção: mapeamento de riscos e elaboração de planos de contingência

mapeamento de riscos e elaboração de planos de contingência Resposta rápida: mobilização de apoio psicossocial imediato, gestão de crise e primeiros socorros psicológicos

mobilização de apoio psicossocial imediato, gestão de crise e primeiros socorros psicológicos Reconstrução: planejamento para retomada segura das atividades escolares, atendimento contínuo às vítimas e capacitação de gestores e professores.

Trauma em Estação

A morte trágica de de Vitor André Kungel Gabirazi, 9 anos, e a violência extrema que deixou ao menos três feridos na Escola Municipal Maria Nascimento Giacomazzi transformaram a pequena Estação, município de 6 mil habitantes do norte gaúcho, desde a última terça-feira (8).

Em coletiva de imprensa na quinta (10), a prefeitura anunciou que a Brigada Militar vai trabalhar dentro das escolas do município a partir de segunda-feira (14), com policiais do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd).

O Batalhão de Choque de Passo Fundo também irá reforçar a partir de segunda-feira a segurança na parte externa dos colégios e em ruas do município. Além disso, o Batalhão de Polícia de Choque deverá prestar apoio psicológico para funcionários e professores da escola atacada.