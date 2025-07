Corpo de mulher é encontrado na BR-468, em Palmeira das Missões

Na noite de terça-feira (15), o corpo de uma mulher foi encontrado às margens da BR-468, em Palmeira das Missões , no norte do Estado. A vítima foi identificada como Laisdiani Gomes Da Silva Arruda, 38 anos .

O caso é investigado pela Delegacia de Polícia de Palmeira das Missões. O corpo foi localizado em uma estrada de chão às margens da rodovia, próximo ao trevo de acesso do município.

Ao chegarem no local, os policiais constataram que a vítima apresentava um ferimento compatível com disparo de arma de fogo .

A Polícia Civil iniciou as diligências, que incluem a coleta de informações, análise de imagens e oitivas. A investigação seguirá com a instauração de inquérito para apurar os fatos, identificar a autoria e esclarecer a motivação do crime.