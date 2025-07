Corpo de homem é encontrado carbonizado dentro de casa em Fortaleza dos Valos

O corpo de um homem de 58 anos foi encontrado dentro de uma casa que pegou fogo no interior de Fortaleza dos Valos, município de 4,5 mil habitantes na Região Noroeste do Estado. A vítima foi identificada como Valdir Martinez Fagundes .

O caso aconteceu no último sábado (12). O homem foi encontrado carbonizado pelo Corpo de Bombeiros, que trabalhava no combate às chamas. A residência ficou completamente destruída.

A Polícia Civil informou que aguarda os laudos periciais para verificar as causas da morte do homem e a origem do fogo na residência.