Ataque a escola no RS: aluna atingida passou por cirurgia e está sob cuidados da equipe, diz hospital

Caso aconteceu em Estação, município com 5,5 mil habitantes no norte do Estado. Uma criança morreu e duas ficaram feridas. Professora tentou intervir e também foi atingida

