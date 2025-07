Após ataque em Estação, Brigada Militar fará policiamento em escolas do município

Policiais militares em frente à escola no dia do ataque.

A Brigada Militar fará policiamento dentro das escolas de Estação, no norte do Estado, a partir da próxima segunda-feira (14). A medida ocorre após o ataque à Escola Municipal Maria Nascimento Giacomazzi , que causou a morte de um menino de nove anos e deixou outras duas crianças feridas.

A ação da Brigada Militar dentro das escolas irá ocorrer com policiais do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd).

De acordo com o coronel Carlos Aguiar, comandante do Comando Regional de Policiamento Ostensivo da Região Norte (CRPO Norte), serão dois brigadianos acompanhando as atividades escolares em cada instituição.