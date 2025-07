Adolescente que atacou escola em Estação agiu sozinho, diz delegado 

Jorge Fracaro Pierezan conduziu a investigação que foi concluída na quarta-feira. Rebecca Mistura / Agência RBS

O adolescente de 16 anos autor do ataque à Escola Maria Nascimento Giacomazzi, em Estação, no norte do Estado, agiu sozinho. A informação foi confirmada pelo delegado Jorge Fracaro Pierezan, responsável pela investigação.

A perícia feita em celulares da família apontou que o adolescente também participava de comunidades online que abordam o tema, embora de forma superficial, conforme o delegado. A Polícia Civil concluiu a investigação na quarta-feira (16), e o caso agora será remetido ao Ministério Público (MP).

Câmeras de segurança de Estação mostraram o percurso do agressor antes do ataque, em 8 de julho. Ele saiu de casa, foi até um bazar comprar bombinhas para assustar os alunos, voltou para casa e então foi à escola. A escolha pela Escola Maria Nascimento Giacomazzi teria sido aleatória, de acordo com a apuração.

A Polícia Civil evita aprofundar detalhes para não potencializar a ação do adolescente. Para o delegado, o momento é de pensar nas vítimas, enaltecer quem agiu em defesa das crianças e pensar em debates futuros sobre como perceber e coibir casos assim. Ele destacou, por exemplo, o fato de a escola ter feito treinamento para incêndio uma semana antes do ataque:

— Isso foi fundamental, as crianças souberam como agir no perigo. A escola foi esvaziada no dia do ataque em dois minutos. Uma professora, ao perceber o fato, abriu os portões, que ficam chaveados, e facilitou uma rota de fuga. Se não fosse aberto, as crianças ficariam num brete, vulneráveis ao agressor. E as crianças correram da forma ensinada, apenas uma chegou a cair.

O delegado também destacou a necessidade de qualificação nas escolas:

— É preciso ter um olhar para esses alunos. Muitas vezes, a preocupação é com aquele que incomoda mais, desobedece, enfrenta. E não se vê que o problema pode estar naquele que é retraído e quieto.

Nesta quinta (17), o psiquiatra que fazia o acompanhamento do adolescente deverá ser ouvido. Até então, ele não tinha conversado com os policiais.

Com o fim da fase de investigação, o adolescente de 16 anos foi responsabilizado pelo ato infracional equiparado a homicídio consumado pela morte de Vitor André Kungel Gambirazi, de nove anos, além de 39 tentativas de homicídio praticadas contra outras duas alunas e uma professora que foram feridas no ataque, e contra todos que estavam na escola.