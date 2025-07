Criança morre e duas ficam feridas em ataque a escola no norte do RS

Uma criança morreu e outras três pessoas ficaram feridas depois de um ataque a faca em escola de Estação, município de cerca de 6 mil habitantes do norte gaúcho. O caso aconteceu por volta das 10h desta terça-feira (8), na Escola Municipal Maria Nascimento Giacomazzi, no centro da cidade.

Segundo o prefeito Geverson Zimmerman, as vítimas são três alunos e uma professora que foram agredidas por um adolescente de 16 anos que pediu para entrar na escola para entregar um currículo. A instituição tem 152 alunos.

A criança que morreu foi identificada como Vitor André Kungel Gambirazi, de nove anos, e estudava no terceiro ano do ensino fundamental. Segundo a polícia, ele foi atingido por pelo menos 11 golpes de faca, quase todos na região das costas.

Duas meninas de oito anos foram feridas e atendidas no Hospital São Roque, de Getúlio Vargas. Uma professora de 34 anos também foi atingida e encaminhada ao Hospital Santa Terezinha, em Erechim. Ela tentou intervir no ataque e acabou ferida pelo agressor. Elas não correm risco de morte.

A prefeitura de Estação suspendeu as aulas em todas as escolas da rede municipal por tempo indeterminado. Durante a tarde, familiares dos alunos aguardavam informações do caso em frente à instituição, além de prestarem apoio à comunidade escolar.

Adolescente utilizou bombinhas para assustar crianças

Em entrevista ao programa Timelime da Rádio Gaúcha, Zimmerman relatou a ação do agressor (assista na íntegra abaixo):

— Ele entrou na escola com uma faca, fez uso de bombinhas no chão para assustá-las. Depois entrou em uma sala de aula e feriu uma das crianças gravemente. Outras duas foram atingidas com cortes na cabeça, de forma leve.

Depois do ataque, houve tumulto em frente à escola. O adolescente foi imobilizado e apreendido. Ele foi ouvido pela Polícia Civil. Segundo o prefeito, o agressor era morador do município, não tinha histórico de ocorrências e teria estudado na escola quando criança.

Segundo a Polícia Civil, as motivações ainda devem ser esclarecidas, mas informações preliminares apontam que o menino fazia acompanhamento psiquiátrico há mais de um ano.

"Ainda não há elementos de convicção sobre a real motivação do delito, o que deve ser apurado pela Polícia Civil em breve", disse o órgão.

Agressor agiu sozinho, diz delegado

O adolescente prestou depoimento à Polícia Civil e ao Ministério Público entre o fim da manhã e início da tarde desta terça e, depois, foi apreendido.

— A princípio ele agiu sozinho. Sabemos que ele entrou e foi em apenas uma sala, do terceiro ano. Faremos toda a investigação a partir de agora e maiores informações estão em sigilo — afirmou o delegado Jorge Fracaro Pierezan.

O adolescente não tinha relação com a escola nem antecedentes policiais, segundo Pierezan.

Segundo o coronel Carlos Alberto Cardoso de Aguiar Junior, comandante do Comando Regional de Policiamento Ostensivo da Região Norte (CRPO Norte), o adolescente entrou na escola de forma "tranquila", uma vez que era conhecido pelos funcionários do local.

— Ele disse que queria entregar um currículo e pediu para ir no banheiro. Então causou uma surpresa geral quando começou o ataque — disse.

Crianças buscaram ajuda em casa ao lado da escola

A aposentada Ercina Dalacorte, 76 anos, acolheu e prestou socorro aos alunos que fugiram da escola em meio ao ataque.

— Vi que as crianças começaram a correr para o meio da rua, achei que fosse um incêndio. Eram todos pequenos, fiquei com muita pena porque eles choravam e me abraçavam — conta.

Apesar de consternada e com medo do que poderia acontecer, ela manteve as crianças dentro da própria casa:

— Peguei todos e socorri dentro da minha casa. Falei "aqui não tem problema", e ficaram ali até os pais chegarem — relatou.

Governador e ministro da Educação lamentam ataque

O governador do RS, Eduardo Leite, expressou solidariedade às vítimas do ataque. Em uma publicação na rede social X, colocou o Estado à disposição para dar suporte aos atingidos e deteminou que as forças de segurança atuem com prioridade total na apuração do caso.

"O que aconteceu não pode ser naturalizado, relativizado ou esquecido", escreveu Leite.

"Nada é mais urgente do que garantir que nossas crianças estejam seguras. E nada é mais inaceitável do que a violência atravessar os muros de uma escola", finalizou.

O ministro da Educação, Camilo Santana, disse que recebeu com tristeza a notícia sobre o ataque e que determinou o envio da equipe de psicólogas do Núcleo de Resposta e Reconstrução de Comunidades Escolares, especializada em situações de crise e violência extrema, para apoiar em tudo o que for necessário.

"Seguimos em articulação com o Ministério da Justiça e com as autoridades locais, reafirmando nosso compromisso com a vida, a paz e a proteção das comunidades escolares. À população, comunidade escolar e familiares das vítimas, meus sinceros sentimentos nesse momento de dor profunda", escreveu.