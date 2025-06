Vídeo mostra motorista que atropelou mulher no interior do RS passando três vezes na mesma rua com corpo sobre carro

A vítima foi identificada como Viviana Villalba, 22 anos, natural da Argentina. Câmeras de Segurança / Divulgação

Câmeras de monitoramento flagraram o motorista que atropelou e matou uma mulher circulando com o corpo da vítima sobre o carro na madrugada do domingo (8). O caso aconteceu na RS-344, entre Santo Ângelo e Giruá, no noroeste gaúcho, mas o corpo da mulher ficou sobre o veículo até o condutor chegar em casa. A vítima foi identificada como Viviana Villalba, 22 anos, natural da Argentina.

Uma câmera na cidade de Giruá capturou as três vezes em que o motorista passa pela mesma rua. Entre 3h48min e 3h52min o motorista passa pelo local com o corpo de Viviana no teto do carro.

O motorista relatou às autoridades que havia muita neblina no trecho e não parou por insegurança de permanecer no local. Alguns quilômetros depois, o passageiro que o acompanhava percebeu que havia uma perna humana pendurada sobre o vidro traseiro do carro.

Já na cidade de Giruá, o motorista do veículo acionou a Brigada Militar e se apresentou na delegacia. De acordo com a Polícia Civil, as lesões encontradas no corpo e os danos no veículo são compatíveis com os depoimentos. O condutor se recusou a fazer o teste do bafômetro.