Quem são os suspeitos mortos pela polícia após fuga e perseguição em Passo Fundo

O Batalhão de Choque da Brigada Militar confirmou a identidade dos três homens mortos após fuga e perseguição da polícia na manhã desta segunda-feira (23) em Passo Fundo , no norte gaúcho.

O trio estava em um carro que fugiu de abordagem policial perto do bairro Morada do Sol. A troca de tiros aconteceu na Rua Dalila Melo, próximo à Perimetral Sul. Eles chegaram a receber atendimento médico, mas morreram no Hospital São Vicente de Paulo (HSVP).