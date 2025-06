Polícia Federal realiza operação de combate ao contrabando de cigarros no norte do RS

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (5) uma operação de combate ao contrabando de cigarros estrangeiros . Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em Palmeira das Missões, no norte do RS.

A carga estava escondida entre fardos de feno em um caminhão. Segundo a Polícia Federal, o condutor contava com o apoio de outros quatro indivíduos que atuavam como batedores para evitar a fiscalização.

Além do contrabando de cigarros, o grupo é investigado por importar grãos vindos ilegalmente da Argentina. De acordo com a PF, o grupo usava notas fiscais falsas em nome de produtores rurais para trazer as cargas para o Brasil. O crime já foi alvo de outra investigação conduzida pela Delegacia da Polícia Federal de Santo Ângelo.