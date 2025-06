Polícia Civil investiga denúncias contra professor por agressão a alunos em Vila Maria

A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar denúncias de agressão de um professor contra alunos da rede municipal de Vila Maria , no norte gaúcho. O caso foi registrado em boletins de ocorrência na última terça-feira (17). Em um dos relatos, a família informou que o profissional teria dado um tapa em um estudante .

Segundo a Polícia Civil, são investigados pelos menos três episódios que teriam ocorrido nos dias 4 e 12 de junho. As vítimas são crianças de 9 e 10 anos , todas da mesma instituição.

À polícia, as famílias disseram que não registraram antes porque não tinham tomado conhecimento das situações. Em nota a GZH Passo Fundo , a prefeitura confirmou que trata-se da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Busato.

— Abrimos o inquérito e solicitamos que a escola se manifeste . Pedimos documentos escolares, como as atas, e nos próximos dias devemos ouvir o suspeito, pais e envolvidos, além de solicitar uma avaliação psicológica das crianças — disse o delegado Norberto Rodrigues, responsável pela investigação.

Um terceiro caso foi relatado por outra família ao Conselho Tutelar de Vila Maria . O órgão informou que não vai se manifestar no momento, mas que está tomando as medidas cabíveis .

O que diz a prefeitura

O município informou ainda que vai nomear uma comissão responsável pela condução do processo de apuração e julgamento do caso. Leia a nota na íntegra:

Na próxima semana, será formalizada a nomeação da comissão responsável pela condução do processo de apuração e julgamento, garantindo o direito à ampla defesa e ao contraditório, conforme prevê a legislação.

A Administração Municipal de Vila Maria reafirma seu compromisso com a integridade física e emocional dos estudantes, bem como o seu total repúdio a qualquer forma de violência, maus-tratos ou conduta inadequada no ambiente escolar ou em qualquer outro espaço público sob responsabilidade do Município.