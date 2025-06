Nova cadeia pública de Passo Fundo deve amenizar déficit de 12 mil vagas no sistema prisional do RS; saiba como

Além da nova cadeia pública, presídio de Passo Fundo terá ampliação de 40 vagas. Matheus Moraes / Agencia RBS

Com a superlotação em diversas unidades prisionais, o Rio Grande do Sul enfrenta um déficit de 12.034 vagas no sistema penitenciário. Atualmente, 49.731 pessoas cumprem pena em diferentes regimes no Estado, conforme dados da Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo (SSPS).

Para enfrentar o problema, o governo gaúcho prevê a construção de cinco novos presídios e a criação de mais de 5 mil novas vagas em casas prisionais já existentes até o final do ano que vem (veja lista abaixo).

Uma das principais obras em andamento é a nova Cadeia Pública de Passo Fundo, às margens da BR-285. Em fase inicial, o local começou a receber as primeiras operações de terraplanagem no fim de maio e terá 800 novas vagas e deve desafogar o Presídio Regional da cidade. O local está interditado desde dezembro de 2023, quando chegou a ter 726 presos, sendo que a capacidade é para apenas 307.

A interdição foi um pedido da Defensoria Pública de Passo Fundo. Na época, ficou determinado que o presídio poderia funcionar com até 500 detentos. Em maio deste ano, a Justiça aumentou o número para cerca de 700 presos, por causa da lotação do sistema penitenciário gaúcho.

Segundo o Ministério Público, situação afeta outras casas prisionais da região, como Lagoa Vermelha, Erechim, Espumoso, Getúlio Vargas e Sarandi.

— Quando se interditou o presídio de Passo Fundo, foi preciso realocar os presos em outras casas. Isso causou superlotação em toda a 4ª Região Penitenciária. A única solução é a chegada da nova unidade — explica o promotor Marcelo Pires.

RS deve ter outros quatro novos presídios

Nova cadeia pública de Passo Fundo terá cerca de 18 mil metros quadrados e ficará às margens da BR-285, entre Passo Fundo e Carazinho. Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo / Divulgação

Além de Passo Fundo, o governo do Estado espera construir outros quatro presídios nas cidades de Caxias do Sul, Rio Grande, São Borja e Alegrete, além do novo Presídio Central de Porto Alegre, que terá 1.884 vagas. O Estado ainda diz que deve criar 5,5 mil vagas em quatro casas prisionais já existentes.

De acordo com o secretário de Sistemas Penal e Socioeducativo, Jorge Pozzobom, o novo Presídio Central será referência em segurança:

— Será uma unidade com tecnologia de ponta, sem contato direto entre apenados e servidores. Vamos sair de um dos piores presídios do mundo para um modelo em segurança pública — afirmou.

Atualmente, o Rio Grande do Sul é o sexto estado do país com maior superlotação no sistema prisional, conforme o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Novos presídios no RS

Cadeia Pública de Passo Fundo

800 vagas

investimento de R$ 125 milhões (R$ 76,2 milhões do Estado e R$ 48,8 milhões da União)

Penitenciária Estadual de Caxias do Sul II/III

1.650 vagas

investimento de R$ 261,9 milhões

Penitenciária Estadual de Rio Grande II/III

1.710 vagas

investimento de R$ 241,6 milhões

Penitenciária Estadual de São Borja

800 vagas

investimento de R$ 125,3 milhões (R$ 75,4 milhões do Estado e R$ 49,9 milhões da União)

Cadeia Pública de Alegrete

286 vagas

investimento de R$ 31,6 milhões (União)

Ampliações de vagas

Presídio Regional de Passo Fundo

40 novas vagas

investimento de R$ 11,5 milhões (R$ 1,9 milhão do Estado e R$ 9,6 milhões da União)

Presídio Estadual de Cachoeira do Sul

130 novas vagas

investimento de R$ 4,8 milhões (R$ 1,4 milhão do Estado e R$ 3,4 milhões da União)

Penitenciária Modulada Estadual de Uruguaiana

53 novas vagas

investimento de R$ 1,3 milhão (União)

Penitenciária Modulada Estadual de Ijuí