Motoristas de aplicativo protestam por segurança após homicídio de condutor em Passo Fundo

Motoristas de aplicativos de Passo Fundo protestam na tarde desta terça-feira (10) por mais segurança . A categoria se reuniu às 13h no trevo da Caravela, na RS-153, e se desloca em direção ao bairro Petrópolis.

No percurso, os condutores seguem pela Avenida Brasil até a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA), onde farão um buzinaço. Depois, irão ao Paço Municipal , onde estão a prefeitura e a Câmara de Vereadores. A manifestação reúne cerca de 200 motoristas .

A mobilização é motivada pela morte de Jardel Saraiva de Barros , 30 anos, condutor de aplicativo morto na madrugada do último domingo (8). Ele foi encontrado caído na rua com ferimentos de arma de fogo na cabeça. Jardel chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

— Tanto as plataformas quanto o poder público precisam saber o que o motorista passa no seu dia a dia e, assim, criar formas de trazer mais segurança, que é o que realmente está nos faltando hoje — disse um dos organizadores do movimento, Rodrigo Lobato Bos.