Motorista que atropelou e matou mulher na RS-344 em Giruá se negou a fazer teste do bafômetro

O condutor do carro que atropelou e matou uma mulher na RS-344 na madrugada de domingo (8) no acesso ao município de Giruá, no noroeste do Estado, se recusou a fazer o teste do bafômetro. A informação foi confirmada pela Polícia Civil nesta segunda-feira (9).

O caso é tratado como homicídio culposo na direção de veículo automotor. A vítima foi atingida pelo veículo na rodovia, mas o motorista só percebeu o acidente ao encontrar o corpo preso no carro.

Leia Mais Pedestre morre atropelada, motorista não percebe e anda com o corpo pendurado ao carro em rodovia do noroeste do RS

— O motorista acionou a Brigada Militar e foi ofertado o teste do bafômetro, mas ele se negou a fazer. Agora vamos instaurar inquérito policial, fazer a identificação formal da vítima e remeter ao Judiciário no prazo de 30 dias — disse a delegada à frente do caso, Elaine Maria da Silva.

De acordo com a polícia, a vítima seria natural da Argentina e teria chegado em Giruá há pouco tempo. O corpo da mulher foi encaminhado ao Posto Médico-Legal (PML) de São Luiz Gonzaga e passa por perícia.

O acidente

O caso aconteceu por volta das 3h30min. Segundo informações da Polícia Civil, o condutor do Volkswagen Fox relatou que transitava próximo ao trevo de acesso a Giruá, quando bateu em algo que acreditava ser um animal.

Ele disse para os policiais que havia muita neblina no trecho e não parou por insegurança de permanecer no local. Alguns quilômetros depois, o passageiro que o acompanhava percebeu que havia uma perna humana pendurada sobre o vidro traseiro do carro.