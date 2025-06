Médico é preso por armazenar e compartilhar pornografia infantil em Passo Fundo

Um médico foi preso em Passo Fundo , no norte gaúcho, por armazenar e compartilhar pornografia infantil . Conforme a Polícia Federal, o suspeito foi preso em flagrante na manhã desta quinta-feira (12).

O médico foi identificado como Bruno Gossler Schmidt, 27 anos, residente de pediatria na Residência Médica da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), no Hospital de Clínicas de Passo Fundo.

A prisão é resultado da Operação Moloch , que visa repreender crimes de divulgação e armazenamento de material contendo abuso sexual infantojuvenil . Conforme a Polícia Federal, a investigação teve início a partir de informações fornecidas pela polícia de Ontario, no Canadá .

A Polícia Federal rastreou o material a partir de alerta de agentes canadenses . Não há informações sobre a origem do conteúdo criminoso.

Em nota, o advogado que o representa, Gilvan Hansen Júnior, informou que o processo tramita sob sigilo de Justiça e aguarda a conclusão da investigação para eventual manifestação. Ele disse que o cliente passou por audiência de custódia e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva . A defesa deve ingressar com pedido de Habeas Corpus.

Em nota a GZH , o Hospital de Clínicas de Passo Fundo declarou que não foi informado oficialmente sobre o caso e que tomou conhecimento através da imprensa, mas encaminha as providências necessárias.

A UFFS, por sua vez, informou que não foi procurada ou notificada pelos órgãos competentes sobre o assunto, mas que fica à disposição das autoridades para eventuais esclarecimentos. Também informou que, se confirmadas as acusações, tomará todas as medidas cabíveis.

Leia a nota da instituição na íntegra:

"A Universidade Federal da Fronteira Sul vem a público manifestar-se sobre as informações veiculadas na imprensa acerca da prisão em flagrante de um médico residente que realiza Programa de Residência Médica na Instituição e que pode estar envolvido em possível prática de crime. Em atenção à imprensa e à sociedade, esclarecemos que:

As investigações dessa natureza correm sob segredo de justiça, e a Universidade, enquanto órgão público, tem o dever de seguir os princípios legais e de sigilo, não sendo permitido à Instituição interferir na apuração e no julgamento dos fatos, que serão realizados nas instâncias competentes;

A Universidade acompanha atentamente o desdobramento do caso e, em se confirmando as hipóteses aventadas, tomará todas as medidas que estiverem sob sua alçada;