Maurício Dal Agnol é transferido para a Penitenciária de Canoas

O motivo foi o fato de o advogado ter sido preso preventivamente em processo da Comarca de Porto Alegre (2ª Vara Estadual de Processo e Julgamento de Crimes de Organização Criminosa e de Lavagem de Dinheiro) e pela interdição do Presídio de Passo Fundo, onde foi detido inicialmente .

Dal Agnol foi preso em sua casa , na Vila Luiza, em desdobramento da Operação Barba Negra , movida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público, que investiga a lavagem de R$ 40 milhões oriundos de apropriação indébita de créditos relacionados a ação judiciais.

De acordo com o promotor de Justiça Diego Pessi, responsável pelo pedido de prisão e pela operação, a medida teve como objetivo garantir a ordem pública e econômica , assegurar a conveniência da instrução criminal e garantir a aplicação da lei penal.

Operação Barba Negra

A investigação apurou a prática de lavagem de dinheiro de organização criminosa — com valores que ultrapassam R$ 40 milhões — após apropriação indébita de créditos relacionados a ação judiciais. Além, de Dal Agnol os alvos da investigação também são outras oito pessoas físicas, além de diversas pessoas jurídicas.

Durante a operação, no mês passado, foram cumpridos mandados judiciais na casa e no escritório do advogado, onde foram apreendidos R$ 4,7 milhões em dinheiro, que foi depositado em juízo.