Identificada a vítima de atropelamento em Giruá; jovem morreu no dia do aniversário

Ele disse aos policiais que havia muita neblina no trecho e não parou por insegurança de permanecer no local. Alguns quilômetros depois, o passageiro que o acompanhava percebeu que havia uma perna humana pendurada sobre o vidro traseiro do carro.

Já na cidade de Giruá, o motorista do veículo acionou a Brigada Militar e se apresentou na delegacia. De acordo com a Polícia Civil, as lesões encontradas no corpo e os danos no veículo são compatíveis com os depoimentos. O condutor se recusou a fazer o teste do bafômetro.