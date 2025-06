Homem investigado por armazenar pornografia infantil volta a ser preso em Passo Fundo

Um homem de 31 anos investigado por perseguir uma adolescente e flagrado com pornografia infantil voltou a ser preso nesta sexta-feira (27), em Passo Fundo , no norte gaúcho. Conforme o delegado Mário Pezzi, responsável pela Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente (DPCA), a prisão é preventiva .

O suspeito foi preso pela primeira vez na terça-feira (24) e liberado no dia seguinte, após audiência de custódia. A investigação contra ele começou após denúncias sobre a perseguição do homem a uma menor de idade.

Ao acessar o endereço do investigado, os agentes da DPCA e do Instituto-Geral de Perícias (IGP) identificaram grande quantidade de conteúdo com abuso sexual de crianças e adolescentes.