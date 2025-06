Homem é preso transportando quase meia tonelada de maconha em carro roubado no norte do RS

Droga estava no porta-malas e no banco traseiro do veículo.

Durante a fiscalização no automóvel, foram encontrados centenas de tijolos de maconha, que estavam escondidos no porta-malas e sobre o banco traseiro. No total, foram apreendidos 485 quilos da droga, que teriam como destino provável a região da Serra Gaúcha. Além disso, os agentes constataram que o automóvel era roubado e estava com as placas clonadas.