Homem é preso transportando celulares escondidos em pneu de estepe

Mercadorias estavam escondidas no pneu de estepe do veículo.

O veículo, um Jeep Renegade, com placas de Carazinho, foi abordado durante operação de combate ao crime. Durante a vistoria, os policiais desconfiaram do peso do pneu de estepe e, dentro dele, encontraram 19 iPhones vindos do Paraguai.