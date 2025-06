Homem é preso após perseguir adolescente e ser flagrado com pornografia infantil em Passo Fundo

A Polícia Civil prendeu nesta terça-feira (24) um homem de 31 anos investigado por perseguir uma adolescente em Passo Fundo, no norte gaúcho. Na ação, que aconteceu por volta das 7h, os agentes encontraram pornografia infanto-juvenil nos dispositivos eletrônicos do alvo.

De acordo com o delegado Mario Pezzi, responsável pela Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente (DPCA), a investigação começou após denúncias sobre a perseguição do homem a uma menor de idade.

Ao acessar o endereço do investigado, os agentes da DPCA e do Instituto-Geral de Perícias (IGP) identificaram grande quantidade de conteúdo com abuso sexual de crianças e adolescentes.