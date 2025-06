Homem é preso após assaltar e ferir motorista de aplicativo em Passo Fundo

Um homem foi preso após assaltar e ferir um motorista de aplicativo em Passo Fundo , no norte do Estado, por volta das 14h desta terça-feira (24).

Conforme informações da Brigada Militar, três homens solicitaram o serviço através de um perfil de mulher no aplicativo.

Ao chegar no local indicado, no bairro Jerônimo Coelho, o motorista foi surpreendido pelos criminosos que anunciaram o assalto ao entrar no veículo.