Homem é preso ao dirigir Brasília roubada há um ano em Passo Fundo

Um homem foi preso dirigindo um carro roubado há um ano em Passo Fundo, no norte do Estado. A ação aconteceu na noite desta terça-feira (10), na BR-285 , em fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Conforme informações repassadas pela PRF, ao consultarem a situação do carro, foi constatado que possuía registro de roubo ocorrido em junho do ano passado na cidade de Chapecó (SC). A Brasília tinha placas de Iraí, modelo do ano de 1975.