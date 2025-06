Homem é encontrado morto em via pública em Carazinho 

Um homem foi encontrado morto em via pública em Carazinho, no norte do RS, na manhã deste sábado (28). A ocorrência foi registrada por volta das 8h40min na Avenida Pátria, próximo ao cruzamento com a Rua Ibaré.

Conforme informações da Brigada Militar, o chamado foi realizado via 190. Ao chegarem no endereço indicado, a polícia constatou que a vítima apresentava um golpe de faca no pescoço. O óbito foi confirmado no local.