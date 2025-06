Norte do RS Notícia Notícia A notícia, ou reportagem, é o relato imparcial baseado em fatos observados ou verificados diretamente por um jornalista.

Homem desaparecido é encontrado morto dentro de rio em Aratiba

Ademar Backes, 59 anos, foi localizado no carro submerso no Rio Dourado, na zona rural do município

22/06/2025 - 11h51min Atualizada em 22/06/2025 - 15h07min