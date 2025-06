Filhos de mulher que morreu em São Luiz Gonzaga presenciaram agressão; veja o que se sabe sobre o caso

As evidências ao redor da morte de Ângela Vanessa Grosse da Silva, 32 anos, ocorrida na tarde de quinta-feira (26) em São Luiz Gonzaga, no noroeste gaúcho, não deixam dúvidas: a principal linha de investigação é de foi feminicídio, disse a delegada à frente do caso, Tânea Regina Bratz, da Delegacia de Proteção a Grupos Vulneráveis (DPPGV) da cidade.