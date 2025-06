Empresa de Erechim é alvo de operação contra fraudes em serviços de saúde

Foram cumpridos mandados em Erechim e em Capivari do Sul. Divulgação / MPRS

Uma empresa de Erechim, no norte do RS, e o proprietário foram alvos de buscas do Ministério Público nesta quarta-feira (18). A operação busca combater fraudes em repasse de verbas da Saúde.

De acordo com o MP, a empresa de assessoria em políticas públicas elaborava documentos falsos para simular demanda de serviços de saúde não prestados. Com o esquema, os envolvidos acessavam recursos do Projeto Rede Bem Cuidar.

A investigação apontou que a fraude permitiu que 13 prefeituras recebessem recursos do governo do Estado com base nas informações falsas. O MP não divulgou quais são as prefeituras, pois a investigação ainda está em andamento.

Com o avanço da investigação, o MP cumpriu mandados na sede da empresa, em Erechim, e outro contra o proprietário que estava em Capivari do Sul, no Litoral Norte.