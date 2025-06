Dois policiais são presos por suspeita de tentativa de homicídio após briga em casa noturna em Erechim

Dois policiais militares de 30 e 33 anos foram presos preventivamente por envolvimento em uma tentativa de homicídio em Erechim , no norte gaúcho. Eles estão no Presídio Militar de Porto Alegre desde a última quarta-feira (18). Um jovem de 22 anos também foi preso por envolvimento no caso e encaminhado ao Presídio Estadual de Erechim .

Segundo a Polícia Civil, que investiga o caso, a agressão aconteceu em 24 de maio, depois de confusão em casa noturna localizada no bairro São Cristovão, em Erechim. Naquele dia, os policiais trabalhavam clandestinamente como seguranças do estabelecimento.

Por meio de nota (leia na íntegra abaixo), a Brigada Militar informou que, assim que tomou conhecimento do caso, afastou os policiais do policiamento ostensivo e instaurou um inquérito policial militar. A instituição também declarou que colabora com as investigações.