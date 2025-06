Criminosos se passam por policiais para assaltar família em Erechim

Polícia Civil vai analisar imagens do circuito de monitoramento interno da residência durante investigação do caso.

A Polícia Civil investiga um assalto cometido no início da noite de terça-feira (3) em Erechim, no norte do Estado. Era por volta das 18h quando uma família chegava em casa, no bairro Ipiranga, e foi abordada por três assaltantes.