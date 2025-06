Casal é preso levando 112 quilos de maconha em Passo Fundo

Carga de maconha foi apreendida em Passo Fundo pela PRF após denúncia. PRF / Divulgação

Um casal foi preso transportando 112 quilos de maconha em um carro com placas argentinas em Passo Fundo, no norte do Estado. A ação ocorreu na manhã deste domingo (29), no entroncamento da BR-285 com a RS-324.

Conforme informações repassadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), os agentes receberam a denúncia de que o motorista de um veículo Citroën estaria vindo de Foz do Iguaçu com a droga, com destino a Passo Fundo. O carro foi localizado e abordado.

Na vistoria, foi identificado que o carro usava placas clonadas e estava carregado com dezenas de tijolos de maconha escondidos no porta-malas, nas portas e no assoalho.