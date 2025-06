Carreta transportava sete toneladas de droga em meio a carga de milho na RS-324, no norte do RS

Quatro pessoas foram presas por suspeita de tráfico internacional de drogas na manhã deste sábado (7) em Nonai, no norte do RS. Os suspeitos se deslocavam em uma carreta, uma van e um Gol pela RS-324 quando foram parados pelos policiais do 3º Batalhão de Choque da Brigada Militar de Passo Fundo. Foram apreendidas sete toneladas de maconha.