Após acidente de trânsito, polícia prende homem em flagrante por suspeita de feminicídio em São Luiz Gonzaga

Um homem foi preso em flagrante nesta quinta-feira (26), suspeito de matar a companheira em São Luiz Gonzaga, no Norte do Estado. A suspeita da morte da vítima, identificada como Ângela Vanessa Grosse da Silva, de 32 anos, por feminicídio foi detectada durante atendimento médico após acidente de trânsito.

Conforme informações da Polícia Civil, ao dar entrada no hospital a equipe médica percebeu um ferimento de arma branca no peito da vítima . Após a análise, o acidente foi descartado como causa da morte.

O suspeito dirigia um veículo e estava com a vítima no centro da cidade quando ambos se envolveram em um acidente com um caminhão na tarde desta quinta-feira (26). Ângela estava no banco do carona. O suspeito estaria levando a vítima ao hospital por causa do ferimento, conforme depoimento à polícia.