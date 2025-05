Passo Fundo teve 15 mortes violentas de janeiro a abril e redução nos furtos; veja os indicadores

Únicos números com aumento em comparação com 2024 são os dados de abigeato e tráfico de entorpecentes.

Os indicadores de criminalidade divulgados pela Secretaria Estadual da Segurança Pública (SSP) na terça-feira (13) mostram queda na maior parte dos crimes em Passo Fundo, no norte do RS.

De janeiro a abril deste ano, 15 pessoas foram vítimas de crimes violentos letais intencionais no município. Em 2024, no mesmo período, o município registrava 18 vítimas . A queda é de cerca de 16,6% .

Apesar da diminuição no número de pessoas mortas, Passo Fundo manteve a média no número de homicídios dolosos, com 15 casos, um a menos que no mesmo período no último ano quando a cidade registrou 16 vítimas.