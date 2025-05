MP detalha operação que apreendeu quase R$ 5 milhões em dinheiro na casa e no escritório de Maurício Dal Agnol; veja o vídeo

As buscas foram realizadas em três endereços do advogado: dois em Passo Fundo e um em Barra Funda.

Através das gravações é possível acompanhar a chegada do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) à casa de Dal Agnol, localizada na Vila Luiza, e também no escritório no bairro Petrópolis em Passo Fundo.