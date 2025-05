MP apreende quase R$ 5 milhões em dinheiro na casa e no escritório de Maurício Dal Agnol

Operação identificou R$ 4,7 milhões em espécie. Montante foi contado em agência do Banrisul em Passo Fundo.

A operação do Ministério Público em Passo Fundo, nesta quarta-feira (21), localizou R$ 4,7 milhões em dinheiro na casa e escritório de Maurício Dal Agnol. O valor foi contabilizado em uma agência do Banrisul, no centro.