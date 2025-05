Homens armados furtam caminhonete em empresa de insumos agrícolas em Sarandi; veja o vídeo

Dois homens armados furtaram uma caminhonete Chevrolet S10, de cor prata, na manhã de sexta-feira (23) em Sarandi, no norte do Estado. O crime aconteceu em um estabelecimento comercial às margens da RS-404.

Conforme imagens de câmeras de segurança, os criminosos, encapuzados e com máscaras, acessaram o local por uma estrada lateral ao Batalhão do Corpo de Bombeiros da região. Em 34 segundos, eles invadiram a empresa, renderam um cliente que estava sendo atendido e exigiram sob ameaça — com uma arma apontada à cabeça da vítima — que ele entregasse as chaves do veículo (assista abaixo).