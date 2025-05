Homem é preso após alvejar cachorro com cerca de 30 chumbinhos em Passo Fundo

Cachorro foi atingido por arma de pressão no bairro Santa Marta em Passo Fundo. Vanessa da Fonseca / Arquivo pessoal

Um homem foi preso em flagrante por maus-tratos a um cachorro em Passo Fundo, no norte do Estado. O caso foi registrado no bairro Santa Marta por volta das 17h da última quinta-feira (15).

Conforme informações da Brigada Militar, a guarnição foi acionada para atender uma ocorrência de disparo de arma de pressão, do tipo chumbinho, contra um cachorro.

Ao chegarem no local, os policiais fizeram contato com a mãe da tutora que realizou o chamado. Ela relatou que um vizinho teria efetuado disparos com uma espingarda de pressão contra o cachorro, chamado Zeca. A mulher também informou que o homem teria mirado a arma para o neto de 6 anos, após alvejar o animal.

Leia Mais Ônibus escolar pega fogo no interior de Soledade

Ainda segundo a BM, uma segunda testemunha confirmou a ação e informou que o suspeito também teria apontado a arma para ele.

A polícia realizou contato com o homem no momento em que ele chegava em sua residência. A suspeita é de que ele tenha se desfeito da arma, após o ocorrido. Ao ser questionado, ele negou ter realizado os disparos contra o cachorro. Foram realizadas buscas na casa do suspeito, mas nada foi encontrado.

Os envolvidos foram encaminhados para a delegacia para registro do boletim de ocorrência. O suspeito foi preso por maus-tratos e ameaça e encaminhado para o Presídio Regional de Passo Fundo, onde segue à disposição da Justiça.

Zeca

Não foi possível retirar os chumbinhos do corpo de Zeca por conta da grande quantidade de estruturas metálicas alvejadas no animal. Vanessa da Fonseca / Arquivo pessoal

O laudo do cachorro de oito meses chamado Zeca apontou cerca de 30 estruturas metálicas situadas nas regiões craniana, cervical e torácica.

Conforme o médico veterinário, Luiz Fernando de Mello Junior, o animal chegou com sangramento abundante na clínica Recomeçar, mas estava consciente e com os sinais vitais normais.

— Ele passou a noite bem. Alimentou-se bem. Na sexta-feira ele passou por um raio-X, evidenciando vários chumbinhos no dorso, tórax, cabeça, pescoço e abdômen. Não foi possível retirá-los por conta da quantidade. Como estão em uma região abaixo da pele, optamos por deixá-los encapsulados na região. Se inflamar retiramos, senão teríamos que fazer inúmeras incisões — explica Junior.

Zeca teve alta no final da tarde de sexta-feira (16) e passa bem em casa com a família, onde segue tomando medicação para infecção, conforme a tutora Vanessa da Fonseca.