Golpe do passaporte: criminosos usam nome da Polícia Federal em sites falsos para roubar dados e dinheiro

Agendamento para emitir o passaporte na Polícia Federal custa R$ R$ 257,25 no portal único do governo.

Um novo golpe tem causado prejuízos às pessoas que buscam emitir o passaporte: criminosos criam sites falsos idênticos ao da Polícia Federal para roubar dados pessoais e dinheiro de vítimas.

Uma das pessoas prejudicadas foi a empresária Endil Tamara de Mello, moradora de Passo Fundo, no norte gaúcho. Ela relata que viu um anúncio que parecia ser da Polícia Federal para a emissão de passaportes. Clicou no banner e entrou no site que apresentava o brasão, as cores e até endereço digital semelhante ao da PF.

— Entrei no primeiro site que vi, que era da Polícia Federal aparentemente. No primeiro momento fui só preenchendo os dados e o site solicitou um Pix de R$ 149. Fiz rapidamente e continuei seguindo os passos que a página que me indicava — lembra.

Ela só descobriu que havia sido enganada quando recebeu um e-mail com uma nova cobrança.

— Depois que percebi, fiquei com aquele sentimento de frustração, de insegurança — conta.

Casos semelhantes têm se tornado cada vez mais comuns, com criminosos criando páginas idênticas às de órgãos do governo federal para roubar dados e dinheiro de quem busca emitir documentos como o passaporte.

Conforme a Polícia Federal de Passo Fundo, cresceram os registros do "golpe do passaporte" desde o segundo semestre do ano passado. Os criminosos replicam sites oficiais com pequenas diferenças no endereço digital e levam os usuários a inserir informações pessoais e a fazer pagamentos indevidos.

— A orientação é procurar o site oficial da Polícia Federal, que é www.pf.gov.br ou entrar no site gov.br que também direciona aos órgãos federais — aconselha Sandro Luiz Bernardi, delegado da Polícia Federal em Passo Fundo.

Atenção no agendamento de passaporte

Denúncias de páginas suspeitas podem ser feitas no site oficial da PF ou pelo telefone 181. Reprodução RBS TV / Divulgação

Além disso, a PF alerta para outro risco: empresas legítimas que atuam como despachantes e cobram taxas extras para intermediar o agendamento do passaporte.

Esses sites, muitas vezes patrocinados em buscadores como o Google, aparecem no topo das pesquisas por termos como "tirar passaporte" ou "agendar passaporte". Embora prestem um serviço real, o valor cobrado é superior ao oficial, que atualmente custa R$ 257,25 no portal único do governo.