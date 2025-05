Funcionário público é morto a tiros na frente de casa no noroeste do RS

Itens do suspeito foram apreendidos pela Brigada Militar após prisão em flagrante.

Um homem foi morto a tiros na noite de terça-feira (20) em Santo Antônio das Missões , município de 10,3 mil habitantes no noroeste do RS.

José Hilário do Nascimento Gomes, 52 anos, foi morto a tiros em frente à sua casa, na Rua Zeca Dias, no centro da cidade. Ele era motorista da Secretaria de Saúde do município.