Dupla faz emboscada, sequestra homem por engano e é capturada após operação no norte do RS

O caso foi em 13 de maio, quando dois homens que seguiam em um caminhão no interior de Rodeio Bonito caíram na emboscada. Segundo a Polícia Civil, os criminosos atiraram contra o veículo , tiraram um dos ocupantes do caminhão e o colocaram à força dentro de um carro .

Depois de ficar sob ameaça com facas e armas, a vítima informou que não era o alvo do grupo, mas sim o outro ocupante do caminhão. Diante do erro, os criminosos abandonaram o homem perto de Palmeira das Missões, a cerca de 60 quilômetros de Rodeio Bonito.