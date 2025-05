Conflito deixa um morto e dois feridos na Terra Indígena de Nonoai 

Um confronto na Terra Indígena de Nonoai, no norte do RS, causou uma morte e deixou dois feridos na manhã desta quinta-feira (22). O morto é Décio dos Santos de Melo, 28 anos, filho do vice-prefeito de Nonoai, Décimo Pedro de Mello.

O corpo do homem foi encontrado pela Brigada Militar dentro da terra indígena logo no início da manhã, com marcas de tiros. Os policiais foram chamados por volta das 7h, após relatos de disparos de arma de fogo no local.

Leia Mais Força Nacional é enviada a terra indígena em conflito no RS; quatro ficaram feridos

Além de Décio, outras duas pessoas ficaram feridas pelos disparos: um homem de 30 anos, atingido com um tiro na cabeça e encaminhado ao Hospital Santa Terezinha, em Erechim, em estado grave; e uma mulher de 37 que teve um tiro no braço e se recupera no Hospital de Nonoai, sem gravidade.

Além do morto e feridos, uma residência e uma motocicleta foram incendiadas durante o confronto. Os autores dos disparos não foram identificados até o momento e as causas para o conflito são investigadas.

Depois do conflito, guarnições da Brigada Militar reforçam o policiamento em Nonoai. O 3º Batalhão de Choque (BPChoque) está a caminho do local para trabalhar em conjunto com a Força Nacional, que atua na terra indígena desde março.

A Funai e Polícia Federal acompanham a situação.

Em nota, a prefeitura de Nonoai manifestou pesar pela perda do filho do vice-prefeito. Leia na íntegra: