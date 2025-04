"Vem correndo": como menina de nove anos pediu socorro após padrasto matar mãe e irmã em Ronda Alta

Crime aconteceu no apartamento onde o casal morava. Cristiano Junkherr / Agencia RBS

A filha mais nova de Leobaldina Rocha Lyrio, 41 anos, pediu socorro para a irmã mais velha depois que o padrasto matou a mãe e enteada com golpes de faca na tarde de segunda-feira (21), em Ronda Alta, no norte do Estado.

A caçula de nove anos enviou mensagens de WhatsApp para a irmã, que estava em outra cidade no momento das mortes. O material é analisado pela Polícia Civil a fim de entender a dinâmica do crime.

"Vem correndo pra Ronda Alta, o Juliano matou a mãe e a mana Dieni", diz uma das mensagens as quais a reportagem de GZH Passo Fundo teve acesso.

Juliano Henn, 48 anos, matou a companheira e a filha dela Diênifer Rauani Lyrio Gonçalves, 14, no apartamento onde moravam, e depois tirou a própria vida. De acordo com o delegado Leandro Antunes, à frente do caso, ainda não é possível afirmar se a criança presenciou as agressões.

— Ela ficou escondida embaixo de um varal, desses de apartamento, e teria visto a mãe caída no corredor. Não sabemos se ela viu o momento que as duas foram golpeadas ou o suicídio do padrasto. É um caso muito chocante — disse.

A Polícia Civil também apura se Juliano tinha intenção de ferir ou matar a mais nova. Ela teria ficado escondida até o momento em que a irmã mais velha chegou ao local e pediu que ela escapasse pela sacada.

Motivação

Segundo a polícia, uma situação envolvendo outra mulher resultou na discussão entre o casal. O problema teria surgido ao longo da semana e culminou nas agressões de Juliano no feriado de Tiradentes.

Ele e Leobaldina casaram no civil no fim do ano passado e estavam com a cerimônia na igreja marcada para maio.

— Durante a briga, ela teria dito que não haveria mais casamento, o que pode ter motivado o ataque — aponta Antunes.