Suspeito de matar homem em Pinheirinho do Vale é preso horas depois do crime

Um homem foi morto na manhã deste sábado (26) em Pinheirinho do Vale, cidade de 4,9 mil habitantes no noroeste gaúcho. O suspeito do crime, que se apresentou como testemunha, foi preso em flagrante horas depois.

De acordo com a Polícia Civil, Dirceu Jorge de Quadros, de 36 anos, foi encontrado sem vida com ferimentos causados por arma branca. No local do crime, um homem de 26 anos inicialmente se apresentou como testemunha, mas entrou em contradição em depoimento.

Durante diligências realizadas pela Brigada Militar, uma motocicleta e pertences da vítima foram localizados na residência da testemunha, além de roupas sujas de sangue e sinais de tentativa de ocultação de vestígios. Assim, o homem passou a ser suspeito do crime.

Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Frederico Westphalen, onde foi registrada a prisão em flagrante. O homem foi conduzido ao Presídio Estadual de Frederico Westphalen, onde permanecerá à disposição da Justiça.