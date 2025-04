Seis pessoas são presas suspeitas de utilizar Apac de Passo Fundo para beneficiar organização criminosa

Operação Papillon foi deflagrada em maio de 2024. Ministério Público / Divulgação

Seis pessoas foram presas preventivamente por suspeita de uso indevido do sistema da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (Apac) de Passo Fundo.

As prisões acolhem um pedido do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do RS (MP-RS).

Três pessoas já se encontravam no sistema prisional, enquanto duas foram presas na sexta-feira (11) por agentes do Gaeco. O sexto suspeito recebeu medida cautelar.

A ação é um desdobramento da Operação Papillon, deflagrada em maio de 2024, que apurou que os suspeitos estavam beneficiando um grupo criminoso. Um dos presos é o ex-diretor da Apac de Passo Fundo.

De acordo com o promotor de Justiça Diego Pessi, coordenador do 7º Núcleo Regional do Gaeco e responsável pela investigação, os suspeitos também foram denunciados pelo crime de organização criminosa.

— As investigações terão prosseguimento até que sejam identificados e denunciados todos os envolvidos nesse esquema estruturado pela organização criminosa, inclusive no que se refere aos crimes de lavagem de dinheiro — afirmou.

Conforme o MP, os criminosos, com antecedentes criminais graves e com grande saldo de pena a cumprir, eram indevidamente selecionados para ingressar no sistema Apac. Dessa forma, com a participação de responsáveis pela fiscalização, passavam a agir livremente.

Os apenados tinham suas faltas acobertadas em um esquema que culminou com várias fugas do estabelecimento e retomada de suas carreiras criminosas. A investigação também constatou a prática de tráfico de influência, favorecimento real, falsidade ideológica e fraude processual.

Além disso, o MP aponta que representantes da associação atuavam negociando drogas e armas, facilitando a entrada de celulares no sistema penitenciário e intermediando pleitos de faccionados junto às autoridades.

Para o promotor, os decretos de prisão levam em conta a extrema gravidade dos delitos praticados, inclusive, com a indevida utilização do nome do Ministério Público e do Poder Judiciário.