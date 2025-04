Seis pessoas são presas por envolvimento em roubos a joalherias em Passo Fundo

Seis pessoas foram presas na manhã desta quarta-feira (23), durante a Operação "Ouro Fácil" , que investiga uma série de roubos a joalherias em Passo Fundo e outras cidades do norte gaúcho. Uma sétima pessoa foi presa em flagrante por tráfico de drogas.

Segundo a investigação da Polícia Civil, o grupo é responsável por pelo menos 12 roubos no último ano, e o comando da organização partia do sistema prisional. A polícia identificou que líderes coordenavam as ações por meio de executores em liberdade. Familiares eram usados como "laranjas" para movimentar dinheiro e ocultar bens.