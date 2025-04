Polícia prende suspeito por tentativa de homicídio de secretário municipal de São José das Missões 

Um homem de 50 anos foi preso preventivamente nesta terça-feira (22) por tentativa de homicídio em São José das Missões, no norte do Estado.

O crime foi na noite de sábado (19) em uma estrada na Linha Progresso, no interior do município de 3 mil habitantes.

Segundo a Polícia Civil, a tentativa de homicídio foi contra o secretário municipal de Obras, Antônio Carlos Weber do Nascimento. Ele foi hospitalizado com lesões de disparos de arma de fogo no Hospital de Caridade de Palmeira das Missões. Segue intubado e o quadro clínico é estável.

Nas diligências no local do incidente, a Polícia Civil identificou testemunhas e apreendeu dois veículos — um da vítima e outro do suspeito —, além da arma de fogo que teria sido utilizada para efetuar os disparos contra Nascimento.

A polícia, então, decretou a prisão preventiva do suspeito, com parecer favorável do Ministério Público. O homem suspeito pelo ataque não possui antecedentes criminais e se apresentou na delegacia na manhã desta terça-feira (22), com advogado, para levar a versão dos fatos.